EZB und Bank von England treffen Vorsorge für den Brexit

Frankfurt/London (APA/Reuters) - Europäische Zentralbank und Bank of England treffen Vorsorge für den nahenden Brexit. Beide Notenbanken vereinbarten, bestehende Währungsswap-Vereinbarungen zu aktivieren, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Danach werde die Bank von England britischen Geldhäusern Euro auf wöchentlicher Basis anbieten. Die EZB werde im Austausch für Euro mit Pfund von der britischen Notenbank versorgt.

Mit dem Schritt treffe die Bank von England Vorsorge, um das Funktionieren der Märkte sicherzustellen. Großbritannien plant, Ende März aus der Europäischen Union auszutreten.

