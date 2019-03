Einzelhandel in der Eurozone im Jänner um 1,3 Prozent über Vormonat

Luxemburg/Wien (APA) - Das Absatzvolumen des Einzelhandels in der Eurozone ist im Jänner gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent gestiegen. Die EU verzeichnete ein Wachstum von 1,1 Prozent. Österreich musste laut Eurostat-Daten vom Dienstag dagegen ein Minus von 0,7 Prozent hinnehmen.

Am stärksten stieg der Einzelhandel in Deutschland und Malta (je 3,3 Prozent), vor Estland und Rumänien (je 1,9 Prozent). Rückgänge wurden in Finnland (-2,1 Prozent), Slowenien (-1,0 Prozent), Österreich und Dänemark (je -0,7 Prozent) und Belgien (-0,4 Prozent) registriert.

Im Jahresvergleich - Jänner 2018 zu Jänner 2019 - gab es eine Zunahme des Einzelhandel-Volumens von 2,5 Prozent in der EU und ein Plus von 2,2 Prozent in der Währungsunion. Die stärkste Steigerung konnte im Jahresabstand Slowenien mit 11,0 Prozent einfahren, vor Irland (8,1 Prozent) und Rumänien (6,7 Prozent). Österreich verzeichnete eine Steigerung von 0,5 Prozent. Rückgänge gab es nur in Finnland (-1,3 Prozent) und Dänemark (-0,3 Prozent).