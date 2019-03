Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis im Minus

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis ist am Dienstagvormittag gefallen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 0,58 Prozent tiefer bei 65,29 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag notierte er zuletzt bei 65,67 Dollar.

Für schlechte Stimmung am Ölmarkt sorgten schwächere Wachstumsdaten aus China, dem nach den USA zweitwichtigsten Ölabnehmerland der Welt. Die chinesische Regierung rechnet für dieses Jahr mit einem geringeren Wirtschaftswachstum als 2018. Für 2019 erwartet die Regierung laut Angaben vom Dienstag eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zwischen 6,0 und 6,5 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte das Wachstum laut offiziellen Angaben 6,6 Prozent betragen - der niedrigste Wert seit fast drei Jahrzehnten.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag auf 64,86 Dollar pro Barrel gefallen. Am Freitag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 65,32 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich ebenfalls schwächer. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.284,50 Dollar (nach 1.287,06 Dollar am Montag) gehandelt.