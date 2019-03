Einzelhandel 2018 real mit leichten Umsatzzuwachs von 0,3 Prozent

Wien (APA) - Die Umsätze im österreichischen Einzelhandel inklusive Tankstellen sind im Vorjahr nominell um 2,3 Prozent gewachsen. Inflationsbereinigt (real) gab es nur einen leichten Anstieg um 0,3 Prozent. Die gesamten Handelsumsätze stiegen real um 1,3 Prozent, nominell um 3,7 Prozent, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit.

Die Dienstleistungsunternehmen erhöhten ihre Umsätze nominell um 5,7 Prozent. Den größten Anstieg gab es dabei im Bereich „Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (plus 7,8 Prozent). Dahinter folgten Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe (plus 7,5 Prozent) und Verkehr (plus 5,7 Prozent).

Im Handel legte der Großhandel am stärksten zu: Das reale Plus lag bei 2,1 Prozent, das nominelle bei 4,9 Prozent. Im Bereich Kfz-Handel und Reparatur wurde ein realer Zuwachs von 0,7 Prozent verzeichnet, nominell waren es 2,1 Prozent

Die positive konjunkturelle Entwicklung schlug sich auch in mehr Jobs nieder. Im Handel stiegen die Beschäftigungsverhältnisse im Gesamtjahr 2018 um 1,3 Prozent, bei den Dienstleistungen um 2,9 Prozent.

Im vierten Quartal wuchsen die Umsätze überdurchschnittlich. Im Handel gab es einen Anstieg von 0,8 Prozent real bzw. 3,0 Prozent nominell. Die österreichischen Dienstleister steigerten im Schlussquartal die Umsätze nominell um 6,0 Prozent.

