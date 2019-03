Karneval in Rio - Fußballstar Neymar tanzte auf der Tribüne

Rio de Janeiro (APA/AFP) - Brasiliens Fußballstar Neymar hat sich beim Karneval von Rio de Janeiro das Schaulaufen der Sambaschulen angesehen. Am Montagabend tanzte er auf einer der Tribünen im Sambodrom, wie ein Fotograf berichtete. Begleitet wurde der Stürmerstar von Paris St. Germain von seiner Mutter Nadine und der Funk-Sängerin Anita.

Neymar hält sich derzeit zur Weiterbehandlung einer Fußverletzung in Brasilien auf. Der bisher teuerste Spieler der Fußballhistorie hatte bereits im vergangenen Jahr am Karneval in seiner Heimat teilgenommen.

Bis Montag zogen 14 Sambaschulen durch das 700 Meter lange Sambodrom, das Platz für 72.000 Zuschauer bietet. Bei dem prestigeträchtigen Wettbewerb treten die großen Sambaschulen gegeneinander an. Am Mittwoch bestimmt eine Jury den Sieger. Der Startschuss für den Karneval in Rio wurde am Freitagabend gegeben.