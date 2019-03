BÖRSENFLASH - Raiffeisen-Aktien stürzen um elf Prozent ab

Wien (APA) - Die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) sind am späten Dienstagvormittag an der Wiener Börse abgestürzt. In der Spitze brachen sie um gut elf Prozent auf 19,84 Euro ein und erreichten damit den tiefsten Stand seit April 2017.

Am Vorabend war bekannt geworden, dass die Bank laut Berichten der Recherche-Plattform „Addendum“ und des Nachrichtenmagazins „profil“ ihre Geschäftsbeziehungen zur litauischen Ukio Bankas prüft. Gegen diese bereits 2013 pleitegegangene Bank sind Geldwäsche-Vorwürfe erhoben worden. In geleakten Unterlagen wird auch die RBI genannt, die als Korrespondenzbank der litauischen Bank fungiert hat.

Konkrete Vorwürfe gegen Raiffeisen werden nicht erhoben, „es stellt sich jedoch die Frage, wer tatsächlich hinter bestimmten Transaktionen stand - und wie sorgfältig die Hintergründe abgeklärt wurden“, schreibt Addendum. Eine RBI-Sprecherin erklärte am Vortag auf Anfrage, die Compliance-Abteilung der RBI prüfe den Sachverhalt nun Fall für Fall. Details dazu könne man aufgrund des österreichischen Bankgeheimnisses nicht nennen.

~ ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/ ~ APA176 2019-03-05/11:43