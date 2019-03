Essen und Krebs - Ernährungswissenschafter tagen zum Thema in Wien

Wien (APA) - Mit einem interessanten Thema werden sich Österreichs Diaetologen bei ihrem diesjährigen Kongress in Wien beschäftigen. Am 28. und 29. März wird der Einfluss der Ernährung auf die Krankheitsprävention sowie die ernährungstherapeutische Begleitung bei Krebserkrankungen behandelt. Über 40 Referenten werden zu dem Thema Vorträge halten.

40.000 Menschen erkranken laut Statistik Austria jedes Jahr in Österreich an Krebs. Bösartige Tumorerkrankungen sind die zweithäufigste Todesursache. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Ernährung, sowohl in der Prävention als auch in der Therapie. Bei einem gesunden Lebensstil wären viele onkologische Erkrankungen vermeidbar, sind die Ernährungswissenschafter überzeugt.

Ernährung ist auch ein wichtiger Faktor bei der Krebstherapie, die oft für den Körper fordernd ist. Beim 36. Ernährungskongress werden ernährungstherapeutische Optionen aufgezeigt und diskutiert - u.a. die aktuellen Empfehlungen des World Cancer Research Fund oder wie die Richtlinien für Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate auszusehen haben. Auch der Stellenwert der ketogenen Ernährung in der Onkologie wird beim Kongress angesprochen.

„Der Einfluss der Ernährung auf den Genesungsprozess sowie auf das menschliche Wohlergehen wird immer klarer. Die Nachfrage nach Diaetologen im medizinischen Betreuungsprozess steigt daher sowohl im klinischen als auch im Praxis-Bereich“, sagte die Präsidentin des Verbandes der Diaetologen Östereichs, Andrea Hofbauer.