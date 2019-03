Marathon: Olympiasieger Kipruto in Linz am Start

Linz (APA) - Der kenianische 3.000-m-Hindernis-Olympiasieger Brimin Kipruto wird in Oberösterreich sein Marathon-Debüt geben. Wie die Veranstalter des 18. Linz-Marathon am Dienstag bekannt gaben, wird der Sieger der Sommerspiele von 2008 am 14. April am Start sein. Der 33-jährige Kipruto gilt als Top-Favorit im achtköpfigen Elitefeld der Herren.