Finnischer Außenminister Soini tritt nicht bei Parlamentswahl an

Helsinki (APA/dpa) - Der finnische Außenminister Timo Soini will sich bei der Parlamentswahl am 14. April nicht um ein neues Mandat bemühen. Er werde sich nicht für seine Partei Blaue Zukunft aufstellen lassen, seinen Parteikollegen aber bei den Wahlvorbereitungen helfen, schrieb Soini am Dienstag in seinem Blog. „Danke für diese Jahre“, wurde der 56-Jährige vom finnischen Rundfunk Yle zitiert.

„Ich habe alles gegeben und vieles zurückbekommen.“ Auf ihn warte nun „eine neue Reise“. Was genau er damit meinte, blieb offen.

Soini wird oft als Populist bezeichnet. Er steht der EU ebenso kritisch gegenüber wie der NATO und ist zudem für eine strenge Flüchtlingspolitik. Seit 2003 war er Parlamentsabgeordneter, 2015 wurde er dann Außenminister, nachdem er seine rechtspopulistische Partei Die Finnen erstmals in eine Regierungskoalition geführt hatte. 2017 sagte er sich wegen internen Streits von der Partei los und schloss sich der gemäßigten Abspaltung Blaue Zukunft an.