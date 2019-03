Europas Leitbörsen zu Mittag uneinheitlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag zu Mittag uneinheitlich tendiert. Der Euro-Stoxx-50 stieg leicht um 0,11 Prozent auf 3.320,71 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.00 Uhr mit 11.585,42 Punkten und minus 0,06 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London gewann um 0,31 Prozent und steht nun bei 7.156,25 Stellen.

Nach mehrheitlich negativen Übersee-Vorgaben zeigten sich die europäischen Indizes zu Mittag weiterhin ohne klare Richtung. Auch Nachrichten aus China sorgten für Verunsicherung. Angesichts des Handelskrieges mit den USA und der hohen Verschuldung gab Regierungschef Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses das niedrigste Wachstumsziel seit fast drei Jahrzehnten vor. Im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat der chinesische Handelsminister Zhong Shan die Hoffnung auf eine rasche Lösung gedämpft.

Auch aktuelle Konjunkturdaten aus Europa fanden Beachtung: Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Februar etwas aufgehellt. Ausgehend von einem Fünfeinhalbjahrestief stieg der Einkaufsmanagerindex um 0,9 Punkte auf 51,9 Zähler, wie das Institut Markit mitteilte. Der Anstieg fiel stärker aus als in einer ersten Schätzung vor wenigen Wochen ermittelt.

Die Entwicklung verlief jedoch zweigeteilt: Während die Industrie im Euroraum geschrumpft sein dürfte, stehen die Zeichen bei den Dienstleistern weiter auf Wachstum. In Spanien sanken die Indikatoren durch die Bank, während sie sich in Italien teils verbesserten. In Frankreich hellte sich die Stimmung durchweg auf, in Deutschland verschlechterte sie sich in der Industrie und verbesserte sich unter Dienstleistern.

Die Wachstumsziele Chinas haben laut Händlern am Dienstag die Anleger im Automobilsektor vorsichtig agieren lassen. Der Stoxx-600 Automobile & Parts zählte in einem Branchenvergleich zu den größeren Verlierern.

Unter den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 fanden sich die Titel von ING Groep mit einem Minus von knapp zwei Prozent am unteren Ende des Kurszettels. Airbus Group tendierten um 1,3 Prozent schwächer. Hingegen zogen AB Inbev um zwei Prozent an. Marktbeobachter verwiesen hier auf eine Kurszielerhöhung seitens der Deutsche Bank-Analysten.

In Frankfurt konnten die Papiere des Spezialchemiekonzerns Evonik ein Plus von 3,8 Prozent vorweisen. Der Konzern erfreute mit einem unverhofft hohen Verkaufspreis für das an den Finanzinvestor Advent gehende Methacrylat-Geschäft. Zusammen mit starken Kennziffern für 2018 überstrahlte dies den vorsichtigen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr.

