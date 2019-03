Deutsche Autobauer: Klimaziel mit E-Autos außer in Oberklasse machbar

Genf (APA/dpa) - Die deutsche Autoindustrie muss rasch breitere Käuferschichten für ihre Hybrid- und Elektroautos erreichen, um Strafen für klimaschädliche Abgase zu vermeiden. „Wir rollen das Angebot an E-Autos über alle Segmente aus, also auch in der Kompaktwagen- und Mittelklasse“, sagte der Chef des Branchenverbands VDA, Bernhard Mattes, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag auf der Genfer Automesse.

„Wenn wir nur in den Bereich der Oberklasse gehen würden, könnten wir unsere CO2-Ziele nicht erreichen“, so Mattes. Um den Ausstoß von CO2 bis 2030 um 37,5 Prozent zu senken, müsse jeder zweite Neuwagen in Deutschland elektrifiziert sein.

Mattes widersprach Behauptungen, deutsche Hersteller hätten „gepennt“ und Tesla das Feld überlassen: „Stimmt nicht.“ Bei elektrifizierten Fahrzeugen hätten die deutschen Hersteller in Europa 46 Prozent Marktanteil. In drei Jahren würden sie mit gut 100 E-Modellen auf dem Markt sein.

„Der Schwerpunkt liegt heute klar auf dem Ausbau des Angebots für batterieelektrisches Fahren“, sagte Mattes. Aber es brauche auch einen Mix aus Plug-in-Hybrid, Wasserstoff- und Gasantrieb. Für Lastwagen seien die sehr hohen CO2-Vorgaben mit Diesel nicht zu schaffen, „und es ist schwer vorstellbar, dass wir das gesamte deutsche Autobahnnetz mit elektrischen Oberleitungen ausstatten - von Europa ganz zu schweigen“. Da biete sich Wasserstoff als Alternative an.