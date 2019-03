Auto-Notrufsystem alarmierte in der Südsteiermark nach Unfall Polizei

Halbenrain (APA) - Ein 72-jähriger Opa und sein achtjähriger Enkel sind Montagmittag bei einem Autounfall in der Südoststeiermark verletzt worden. Der Großvater war aus nicht bekannter Ursache auf der Gleichebergerstraße (B66) rechts in den Straßengraben geschlittert. Das fahrzeuginterne Notrufsystem verständige die Einsatzkräfte. Der sechsjährige Bruder des Kindes blieb unverletzt, so die Polizei am Dienstag.

Gegen 13.00 Uhr wurde die Polizei von einer Notrufzentrale verständigt, dass in Halbenrain (Bezirk Südoststeiermark) ein Airbagalarm eines Fahrzeugs registriert wurde. Eine Streife entdeckte dann den Wagen des 72-Jährigen im Straßengraben liegen. Die beiden im Fonds mitfahrenden Enkelsöhne waren vorschriftsmäßig in einem Kindersitz. Der Opa und der Achtjährige wurden zur Erstversorgung in das LKH Bad Radkersburg gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.