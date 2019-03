Wiener Rentenmarkt am Vormittag etwas schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Dienstag, am späten Vormittag teilweise etwas schwächer tendiert. Während die langlaufenden Bundesanleihen Kursverluste verbuchten, gab es am kürzeren Ende keine Veränderungen.

Bei den Konjunkturdaten standen heute Vormittag Daten zum Einzelhandel in der Eurozone sowie der deutsche Einkaufsmanagerindex am Programm. Das Absatzvolumen des Einzelhandels in der Eurozone ist im Jänner gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent gestiegen. Die EU verzeichnete ein Wachstum von 1,1 Prozent. Österreich musste laut Eurostat-Daten dagegen ein Minus von 0,7 Prozent hinnehmen.

Auch in Deutschland kommt die Wirtschaft trotz der anhaltenden Schwäche der Industrie wieder besser in Schwung. Der gemeinsame Einkaufsmanager-Index für Industrie und Dienstleister stieg im Februar um 0,7 Punkte auf 52,8 Zähler. Das ist der beste Wert seit vier Monaten. Am Nachmittag dürfte für Anleger noch der ISM-Index aus den USA interessant sein.

Heute um 12.05 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,37 um 22 Ticks unter dem letzten Settlement von 165,59. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,68, das Tagestief bei 165,26. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 42 Basispunkte. Der Handel verläuft bei außergewöhnlich hohem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 407.994 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,28 (zuletzt: 1,26) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,52 (0,51) Prozent, die fünfjährige mit -0,05 (-0,05) Prozent und die zweijährige lag bei -0,44 (-0,44) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 47 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 46 (45) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 34 (34) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 13 (13) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) zuletzt Bund 47/02 30 1,50 105,20 105,50 1,28 47 105,45 Bund 29/02 10 0,5 99,76 99,81 0,52 46 99,77 Bund 24/10 5 1,65 109,55 109,72 -0,05 34 109,6 Bund 21/09 2 3,5 110,02 110,07 -0,44 13 110,03 ~