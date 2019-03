Frankfurter Rentenmarkt tendiert schwächer

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Gegen Mittag fiel der Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,16 Prozent auf 165,40 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 0,18 Prozent. Im Gegensatz dazu gingen die Renditen in Italien und - in schwächerem Ausmaß - in Spanien und Portugal zurück.

Händler nannten Konjunkturdaten als Grund für die Entwicklung. In Italien hellte sich die Dienstleisterstimmung im Februar, gemessen am Markit-Einkaufsmanagerindex, ebenso wie in Frankreich auf. Die Daten lockten Anleger aus als sicher geltenden Staatsanleihen wie Bundeswertpapieren und erhöhten die Nachfrage nach südeuropäischen Schuldtiteln.

Im Nachmittagshandel wird in den USA mit dem ISM-Index das Pendant zum europäischen Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. Erwartet wird eine leichte Stimmungsaufhellung. Das Institut Markit gibt ebenfalls seine Indikatoren für die USA bekannt. Diesen wird an den Märkten aber wesentlich weniger Beachtung geschenkt als dem ISM-Index.