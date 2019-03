Fußball: Football-Leaks-Enthüller wird nach Portugal ausgeliefert

Budapest (APA/AFP) - Der portugiesische Hacker, der hinter den Enthüllungen der Football Leaks steht, wird von Ungarn an sein Heimatland Portugal ausgeliefert. Ein Gericht in Budapest entschied am Dienstag, der Auslieferungsantrag Portugals könne nicht zurückgewiesen werden. Der Hacker kann die Entscheidung noch anfechten.

In Portugal werden dem 30-Jährigen versuchte Erpressung und Datendiebstahl vorgeworfen. Seine Anwälte forderten die Behörden in Ungarn auf, ihn als „sehr wichtigen europäischen Informanten“ zu schützen.

Die Enthüllungsplattform Football Leaks erschüttert seit 2015 den Weltfußball. Durch die Dokumente wurden unter anderem Steuervergehen des portugiesischen Stürmerstars Cristiano Ronaldo bekannt.