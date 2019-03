Bestechungsversuch in Wiener Schönheitszentrum - neuerlich vertagt

Wien (APA) - Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag der Prozess gegen den Geschäftsführer eines zwielichtigen Schönheitszentrums in Meidling fortgesetzt und neuerlich vertagt worden, nachdem neue Beweisanträge gestellt worden waren. Der 47-Jährige soll bei einem Kontrollbesuch der Magistratsabteilung für Gesundheitsrecht (MA 40) „Schmiergeld“ in Höhe von 100.000 Euro geboten haben.

Die Beamtin berichtete als Zeugin von dem Vorfall im Jahr 2017, der sich in Anwesenheit einiger anderer Personen abgespielt haben soll. „Er hat sich vorgebeugt und gesagt: ‚I can give you 100.000 for the government‘.“ Sie habe mit „No, no, no“ reagiert, woraufhin er meinte: „Just joking.“ Er habe gewusst, das er die Behörde so schnell nicht mehr loswird, es habe viele Probleme gegeben.

Vom Angeklagten wurde alles in Abrede gestellt. Er sei nicht im Raum gewesen und falls doch, habe er nicht mit der Beamtin gesprochen. Zudem habe es keine Beanstandungen gegeben, behauptete der 47-Jährige woraufhin die Zeugin auf einen ganzen Rollkoffer voll mit Akten zu dem Schönheitszentrum verwies.

Der Angeklagte stammt aus Syrien und hatte sich im Jänner 2016 mit seiner Familie nach Österreich geflüchtet. Ein Jahr später sperrte der gelernte Kaufmann in Wien ein Schönheitszentrum auf, das sich zunächst vor allem an einen arabisch-stämmigen Kundenkreis richtete. In weiterer Folge kam darüber hinausgehend vor allem auch ein junges, eher einkommensschwaches Klientel, das mit dem eigenen Körper unzufrieden war und von den vergleichsweise günstigen Preisen für ästhetische Operationen angelockt wurde.

„Die Idee habe ich von Dubai kopiert“, erklärte der 47-Jährige am ersten Verhandlungstag sein Geschäftsmodell. Um das Medizinische habe er sich nicht gekümmert. Er habe Räumlichkeiten angemietet und diese an Ärzte untervermietet.

Die MA 40 hatte bald von Missständen in dem Schönheitszentrum Kenntnis erlangt. Kunden beklagten sich über untragbare hygienische Zustände, zwei Mediziner, die Behandlungen durchführten, waren in Österreich nicht bzw. nicht mehr als Ärzte zugelassen.