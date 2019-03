Luxottica und Parmalat verabschiedeten sich von Mailänder Börse

Mailand (APA) - Die Mailänder Börse hat sich am Dienstag von zwei Schwergewichtigen ihres Hauptindexes verabschiedet. Sowohl die Aktien des italienischen Milchkonzerns Parmalat, als auch jene des Brillenherstellers Luxottica wurden am Dienstag aus dem Handel genommen.

Luxottica verlässt die Mailänder Börse, an der die Gesellschaft seit 20 Jahren notiert war, nach der abgeschlossenen Fusion mit dem französischen Brillenglashersteller Essilor, was zur Entstehung des neuen Konzerns EssilorLuxottica geführt hat. Die neue Gesellschaft ist an der Börse in Paris notiert.

Parmalat verabschiedete sich von der Mailänder Börse, nachdem der französische Mutterkonzern Lactalis den Gesellschafterausschluss (Squeeze-Out) angekündigt hat. Parmalat war im Dezember 2003 unter 14 Mrd. Euro Schulden zusammengebrochen und zog sich von der Mailänder Börse zurück. Das Unternehmen war dann nach einem Sanierungsprozess 2005 wieder an die Börse zurückgekehrt.

