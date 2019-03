Neue 1.000-Franken-Schein bleibt violett

Zürich (APA/sda) - Die neue 1.000-Franken-Note ist wie ihre Vorgängerin violett, allerdings merklich kleiner und kürzer. Damit bleibt von der neuen Banknotenserie nur noch der beliebteste Schein übrig: Die Vorstellung der neuen 100er-Note wurde für September angekündigt.

Nach der 10er-, der 20er-, der 50er- und der 200er-Note präsentierte die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Dienstag die 1.000er-Banknote. Die fünfte Banknote kommt am nächsten Mittwoch, dem 13. März, in Umlauf. Zuerst ist der 1.000er-Geldschein bei der SNB verfügbar und wird dann sukzessive an die Banken und die Post ausgeliefert. 1.000 Franken entsprechen aktuell 881 Euro.

„Damit befinden wir uns auf der Zielgeraden“, sagte Vizepräsident Fritz Zurbrügg an der Medienkonferenz. Im Frühling 2016 hatte die Nationalbank als erste Banknote der neuen Serie die 50er-Note herausgegeben. Als letztes wird am 3. September 2019 die 100er-Note präsentiert.

Trotz mittlerweile diverser bargeldloser Zahlungsmittel braucht es nach Ansicht der SNB nach wie vor den 1.000er-Schein. Es sei die Entscheidung der Bevölkerung, Bargeld benutzen zu wollen, sagte Zurbrügg. Dieses zur Verfügung zu stellen, gehöre auch zu den Aufgaben der Nationalbank.

Zum Einsatz kommen die 1.000er-Noten laut Zurbrügg etwa für Einkäufe mit hohem Wert oder etwa zur Bezahlung von Rechnungen am Postschalter. Derzeit seien rund 47 Millionen 1.000er-Banknoten im Umlauf. Das sind deutlich weniger als etwa vom 100er-Schein, der die allerhöchste Auflage von 125 Millionen Scheinen hat.

Gleichzeitig wehrte der SNB-Vize sich gegen den Vorwurf, die „größte“ Note begünstige womöglich Steuerhinterziehung oder diene Kriminellen zur Geldwäscherei. Die Gründe dafür, wieso die Nachfrage nach Bargeld zum Jahresende ansteige, seien vielfältig. Zurbrügg nannte Weihnachtskäufe sowie Gratifikationen. Auch Geschenke in bar seien an vielen Orten eine Tradition.

Sollte Geld missbräuchlich genutzt werden, sei es Sache des Gesetzgebers und der relevanten Behörden, dies zu verhindern. Die SNB habe aber keine Anzeichen dafür, dass die 1.000er-Note häufiger für kriminelle Machenschaften genutzt werde als andere Noten. Dabei verwies er auch auf eine Studie vom vergangenen Herbst, in der die Risiken untersucht worden seien.

Die EZB hatte aus Geldwäscheüberlegungen den größten Euro-Schein - den 500er - abgeschafft. Die Oesterreichische Nationalbank und andere Notenbanken waren dagegen. Im Umlauf sind 500er-Scheine noch. Manche Geschäfte und Tankstellen hatten sie aber von Anfang an nicht akzeptiert.

