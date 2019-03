Handkasse mit 70.000 Euro in Linzer Park gefunden: Eigentümer gesucht

Linz (APA) - Die Stadt Linz sucht den Besitzer eines außergewöhnlich wertvollen Fundstücks: Im Sommer des Vorjahres war eine Handkasse mit 70.000 Euro Bargeld in der Breitwiesergutstraße entdeckt und bei der Polizeiinspektion Lenaupark abgegeben worden. Sollte sich binnen eines Jahres der rechtmäßige Eigentümer nicht melden, darf sich der ehrliche Finder über das Geld freuen.

Nach dem Fund am 18. Juli 2018 hatte die Polizei ermittelt, aber keinen Hinweis gefunden, dass das Geld im Zusammenhang mit kriminellen Machenschaften im In- oder Ausland stehen könnte. Daher wurde die Handkasse auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Fundbehörde übergeben. Diese sucht nun nach dem Eigentümer bzw. nach Personen, die Hinweise zu dem Fall geben können. Sie werden gebeten, sich beim BürgerInnen-Service (Tel.: +43 732 7070 2240 oder per Mail an dessen Leiterin unter gabriele.ambach@mag.linz.at) zu melden.