Wiener Börse (Einheitswerte) - Drei Gewinner, ein Verlierer

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Dienstag drei Kursgewinnern ein -verlierer und drei unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren HTI mit 7.500 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren SW Umwelttechnik mit plus 6,15 Prozent auf 19,00 Euro (501 Aktien), Wiener Privatbank mit plus 1,88 Prozent auf 8,15 Euro (54 Aktien) und K Industries mit plus 0,73 Prozent auf 55,00 Euro (501 Aktien).

Die Verlierer waren BKS-Bank-Stämme mit minus 2,92 Prozent auf 16,60 Euro (2.197 Aktien).

Im direct market plus gewannen Hutter & Schrantz 3,15 Prozent auf 26,20 Euro (1 Aktie) und Athos Immobilien legten 0,95 Prozent auf 42,40 Euro zu (600 Aktien), während DWH Deutsche Werte Holding 1,63 Prozent auf 4,84 Euro verloren (14.801 Aktien) und Sanochemia um 5,41 Prozent auf 1,75 Euro einbrachen (2.250 Aktien).