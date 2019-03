EU-Innenminister beraten über Frontex und Asylsystem

Brüssel (APA) - Die EU-Innenminister beraten am kommenden Donnerstag vor allem über Migrationsthema. So steht ein Fortschrittsbericht über die Europäische Grenz- und Küstenwache Frontex auf dem Programm und auch die Reform des gemeinsamen Asylsystems. Entscheidungen wird es keine geben. Österreichs Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) kommt nicht zu dem Treffen nach Brüssel.

Generell steht die Entwicklung der Migration auf der Tagesordnung. Frontex dürfte dabei den Jahresüberblick 2018 präsentieren. Nach bisher bekannten Zahlen hat es im Vorjahr rund 150.000 illegale Ankünfte über das Mittelmeer gegeben, das ist ein neuerlicher Rückgang von 25 Prozent gegenüber dem Jahr 2017, wobei die Verteilung zwischen den einzelnen Routen unterschiedlich ist. So hat es im westlichen Mittelmeer eine Steigerung gegeben, im zentralen Mittelmeer über Italien einen starken Rückgang.

Außerdem geht es um die Zusammenarbeit im Migrationsbereich mit Drittstaaten - vor allem in Nordafrika. Dabei ist auch die Frage der Rückführung von illegalen Flüchtlingen ein zentraler Punkt.

Bei der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems sind von sieben Punkten fünf relativ unstrittig. Allerdings gibt es weiterhin keine Einigkeit unter den Staaten, ob nun zunächst die beiden restlichen offenen Fragen geklärt werden müssen, um eine Paketlösung zu erhalten, oder ob man die fünf bereits geklärten Bereiche abschließen kann.

Ferner steht eine Aussprache über Reaktionen der EU auf den Terrorismus am Programm. Schließlich geht es auch um eine Information des rumänischen EU-Ratsvorsitzes über das Thema Desinformation und Wahlen.

Beim EU-Justizministerrat am Freitag wird Österreich durch Ressortchef Josef Moser (ÖVP) vertreten. Zur Diskussion steht der Schutz von Whistleblowern. Österreich beharrt neben anderen EU-Staaten auf einem dreistufigen Verfahren, wonach sich Hinweisgeber mit ihren Beschwerden zuerst intern an die eigene Firma und im zweiten Schritt an eine öffentliche Behörde wenden müssen. Erst in einem dritten Schritt sollen Whistleblower mit ihren Informationen an die Öffentlichkeit oder an die Medien gehen dürfen.

Ein weiterer Punkt des Justizrats betrifft die Europäische Staatsanwaltschaft. Außerdem wird die Kommission ihren vierten Bericht zur Überwachung von Hassreden online präsentieren.