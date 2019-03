US-Rentenmarkt zur Eröffnung schwächer

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Die Aussicht auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum in China und ein damit verbundenes mögliches Abflauen der Weltwirtschaft konnte den Kursen keinen Auftrieb verleihen.

Die politische Führung in Peking hatte am Morgen für das laufende Jahr ein Wachstum in der Spanne zwischen 6,0 und 6,5 Prozent in Aussicht gestellt und damit das schwächste Wachstum seit fast 30 Jahren.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten aus den USA stärker in den Fokus rücken. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen, die am Markt stark beachtet werden.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,55 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 3/32 Punkte auf 99 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,55 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 5/32 Punkte auf 98 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,74 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 10/32 Punkte auf 97 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,11 Prozent.