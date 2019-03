Militärboot in Schweden auf Grund gelaufen - sieben Verletzte

Stockholm (APA/dpa) - Ein schwedisches Militärboot ist im Schärengarten von Stockholm auf Grund gelaufen. Sieben der 18 Personen an Bord seien verletzt worden, berichtete der schwedische Rundfunksender SVT am Dienstag. Zwei der Verletzten kamen demnach per Hubschrauber ins Krankenhaus. Das Unglück ereignete sich während einer Militärübung. Eine Ursache war zunächst unbekannt.

Der Schärengarten östlich von Stockholm erstreckt sich von der schwedischen Hauptstadt bis hinein in die Ostsee. Er besteht aus etwa 24.000 kleinen Inseln.