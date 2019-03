US-Börsen zur Eröffnung knapp behauptet

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Dienstag kurz nach Handelsbeginn knapp behauptet tendiert. Gegen 15.45 Uhr verlor der Dow Jones Industrial Index 0,16 Prozent auf 25.779,47 Zähler. Der S&P-500 Index gab 0,15 Prozent auf 2.788,72 Zähler nach. Der Nasdaq Composite Index sank um 0,09 Prozent auf 7.570,88 Einheiten.

Damit knüpften die US-Indizes an ihren schwächeren Wochenstart an. Am Vortag hatten die US-Börsen ungeachtet positiver Meldungen zum Fortgang der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche nachgegeben.

Die Zinspause in den USA könnte sich nach Einschätzung eines hochrangigen Notenbankers einige Zeit hinziehen. Es könnte „mehrere Sitzungen“ des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Zentralbank Fed dauern, bis man genauer sagen könne, ob bestehende Risiken eintreten, sagte Eric Rosengren laut Redemanuskript. Der Präsident der regionalen Notenbank von Boston unterstrich, es sei ein guter Zeitpunkt, geduldig zu sein und sich Zeit zu nehmen, um die Risiken zu bewerten.

Für Impulse könnten im weiteren Verlauf auch aktuelle Konjunkturdaten sorgen. So steht der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor am Programm - jener des Institute for Supply Management (ISM). Daneben werden Zahlen zu den Neubauverkäufen im Dezember veröffentlicht.

Schwächer mit minus 1,6 Prozent tendierten unter den Einzelwerten Salesforce. Offenbar überwog bei dem Softwarehersteller das kräftige Wachstum im Schlussquartal 2018 den enttäuschenden Ausblick auf das laufende Quartal nicht.

Gut gesucht zeigten sich im Frühhandel die Aktien der Einzelhändler Target und Kohl‘s, die um 3,0 bzw. 3,3 Prozent zulegen konnten. Beide übertrafen mit ihren Gewinnzielen für 2019 die Analystenerwartungen.

Der Autobauer Fiat-Chrysler (FCA) will Strafzahlungen wegen klimaschädlicher Abgase in Kauf nehmen, wenn das günstiger ist als hohe Investitionen für Elektroautos. Der Fiat-Chrysler-Chef zeigte sich auch offen für Partnerschaften - oder mehr. „Unabhängig haben wir eine starke Zukunft“, sagte er. Aber wenn sich eine Zusammenarbeit, Partnerschaft oder ein Zusammenschluss anbiete, sei er offen, das zu prüfen. Entscheidend sei, dass das sein Unternehmen stärker mache. Die Aktien reagierten bis dato mit plus 1,2 Prozent.

Hingegen mussten die Titel des Elektroautobauers Tesla einen Abschlag in Höhe von 2,6 Prozent verbuchen. Hier belasteten Berichte über Probleme mit den chinesischen Behörden im Zusammenhang mit dem als Hoffnungsträger geltenden Model 3. Es soll dort noch im März auf den Markt kommen.

