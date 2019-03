Fußball: Junuzovic und Gulbrandsen fit für Duell bei Napoli

Salzburg (APA) - Gute Nachrichten für Salzburg-Trainer Marco Rose: Mittelfeld-Routinier Zlatko Junuzovic und Stürmer Fredrik Gulbrandsen stehen den „Bullen“ im Achtelfinalhinspiel der Fußball-Europa-League bei SSC Napoli am Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls 4 und DAZN) zur Verfügung. Das gab Österreichs Serienmeister am Dienstag bekannt.

Junuzovic hatte sich im Sechzehntelfinalrückspiel gegen Brügge eine Muskelprellung zugezogen, ursprünglich war seine Rückkehr erst für das Napoli-Rückspiel am 14. März erwartet worden. Auch Gulbrandsen laborierte an einer Muskelblessur. Außenverteidiger Stefan Lainer absolvierte am Dienstag ein leichtes Training, sein Einsatz ist fraglich. Fix fällt nur Innenverteidiger Marin Pongracic (Muskelverletzung) aus.