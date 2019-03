Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis wenig verändert

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Dienstag im späten europäischen Handel wenig verändert gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 56,60 Dollar und damit um 0,02 Prozent mehr als am Montag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent dagegen lag 0,17 Prozent im Minus und wurde somit mit 65,56 Dollar gehandelt.

Das Überangebot in Libyen dürfte schon kurzfristig deutlich steigen, schreiben die Analysten der Commerzbank in einer aktuellen Einschätzung. Das größte Ölfeld des Landes wird in den kommenden Tagen nach mehr als zweimonatiger Unterbrechung seine Produktion wieder aufnehmen. Dadurch dürfte die Produktion um mehr als 300.000 Barrel pro Tag steigen, vermuten die Analysten. „Der Ölmarkt wäre dann wieder leicht überversorgt, wenn nicht anderswo die Produktion weiter gekürzt wird oder unplanmäßige Ausfälle auftreten“, heißt es weiter. Solche könnte es etwa in Nigeria geben, wo eine wichtige Ölpipeline Ende vergangener Woche geschlossen werden musste.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.282,52 Dollar und damit schwächer gegenüber dem Schlusskurs von Montag von 1.287,06 Dollar. Das Edelmetall blieb damit unter Druck. Schon am Vortag hatte der feste US-Dollar nach Einschätzung der Commerzbank den Goldpreis belastet. Heute legte die US-Währung weiter zu und lag im europäischen Späthandel gegenüber den übrigen Leitwährungen im Plus.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 65,56 65,67 -0,17 WTI 56,60 56,59 +0,02 OPEC-Daily 64,86 65,32 -0,70 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.282,52 1.287,06 -0,35 Silber 15,10 15,08 +0,13 Platin 835,22 838,91 -0,44 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 117,45 117,15 +0,26 Kakao 2.147,00 2.157,00 -0,46 Zucker 343,40 341,30 +0,62 Mais 169,25 162,00 +4,48 Sojabohnen 910,00 903,25 +0,75 Weizen 186,50 187,00 -0,27 ~