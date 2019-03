Waldbrände im Winter: Dutzende Feuer in Nordspanien

Santander (APA/dpa) - In Nordspanien kämpfen Einsatzkräfte seit Montag gegen Dutzende Waldbrände. Die Feuer in den Regionen Asturien und Kantabrien würden von außergewöhnlich warmen und starken Winden immer wieder angefacht, berichtete das spanische Fernsehen unter Berufung auf Behörden.

Die Situation sei aber langsam unter Kontrolle. Von den mehr als 100 Bränden am Montag seien am Dienstagnachmittag nur noch rund 20 aktiv gewesen. In Spanien herrschen seit Wochen frühlingshafte Temperaturen von teilweise über 20 Grad. Für die von den Bränden betroffenen Regionen sagten Meteorologen für die nächsten Tage aber erstmals wieder leichte Regenfälle voraus.