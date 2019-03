Prager Börse schließt etwas schwächer, PX verliert 0,19 Prozent

Prag (APA) - An der Prager Börse haben am Dienstag entscheidende Impulse gefehlt. Der tschechische Leitindex PX fiel um 0,19 Prozent auf 1.076,63 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,52 (Vortag: 0,28) Mrd. tschechischen Kronen.

In einem verhaltendem europäischen Börsenumfeld blieb auch die Stimmung der Anleger in Prag gedämpft. Vor allem das niedrige Wachstumsziel, welches heute von Chinas Regierungschef Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses verkündet wurde, verunsicherte am Markt.

An der Spitze des PX standen die Papiere von Kofola mit einem Plus von einem Prozent. Der Getränkehersteller wird Ende März seine Geschäftszahlen für 2018 vorlegen.

Zwar fielen die Aktien von Avast mit minus 1,60 Prozent bei 92,50 tschechischen Kronen ans Ende der Kurstafel, trotzdem notieren sie nahe ihres Jahreshoch bei 94,00 Kronen. Erst im Februar hatte der Hersteller von digitalen Sicherheitsprodukten eine Vertriebspartnerschaft mit Barracuda Networks, ein Anbieter Cloud-basierter Sicherheitslösungen, angekündigt.

