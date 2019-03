Doping: Anwalt bestätigte Festnahme von Langläufer Dürr

Wien (APA) - Der deutsche Anwalt Michael Lehner hat am Dienstagnachmittag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa die Festnahme des österreichischen Skilangläufers Johannes Dürr bestätigt. Der Jurist vertritt den Niederösterreicher erstmals. Dürr hat laut den Behörden durch seine Angaben die Ermittlungen in Deutschland gegen den Sportmediziner Mark S. aus Erfurt in Gang gebracht.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Innsbruck hätten es neue Ermittlungsergebnisse erforderlich gemacht, einen Langläufer festzunehmen. Einen Namen hatte die Behörde nicht genannt.