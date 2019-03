Börse London schließt etwas fester

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Dienstag mit etwas festerer Tendenz geschlossen. Der FTSE-100 Index ging um 49,04 Einheiten oder 0,69 Prozent höher bei 7.183,43 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 79 Gewinner und 21 Verlierer gegenüber. Ein Wert zeigte sich unverändert.

In einem überwiegend freundlichen europäischen Umfeld konnte auch der Londoner Aktienmarkt Zugewinne verbuchen. Die Stimmung unter britischen Dienstleistern hat sich im Februar etwas aufgehellt. Wie das Institut Markit mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 1,2 Punkte auf 51,3 Zähler. Analysten hatten dagegen im Mittel einen Rückgang auf 49,9 Punkte erwartet. Als größtes Konjunkturrisiko für Großbritannien gilt ein ungeordneter Brexit Ende März.

Die Europäische Zentralbank und Bank of England treffen Vorsorge für den nahenden Brexit. Beide Notenbanken vereinbarten, bestehende Währungsswap-Vereinbarungen zu aktivieren, wie die EZB mitteilte. Danach werde die Bank von England britischen Geldhäusern Euro auf wöchentlicher Basis anbieten. Die EZB werde im Austausch für Euro mit Pfund von der britischen Notenbank versorgt. Mit dem Schritt treffe die Bank von England Vorsorge, um das Funktionieren der Märkte sicherzustellen.

Unter den Einzelwerten rückten Vodafone mit einem Kursanstieg um knapp zwei Prozent in den Fokus. Die Briten wollen sich zur Teilfinanzierung einer Übernahme über eine Pflichtwandelanleihe vier Milliarden Euro am Kapitalmarkt besorgen. Um die Papiere nach Ablauf ihrer Laufzeit in Aktien umzuwandeln, erwägt der Konzern den Rückkauf von eigenen Anteilen.

So könnte die Anzahl der neuen Aktien, die am Ende der Wandelanleihen-Laufzeit ausgegeben werden müssen, begrenzt werden, teilte das Unternehmen mit. Der Erlös soll zur teilweisen Finanzierung von Liberty-Global-Sparten in Deutschland, Rumänien, Tschechien und Ungarn verwendet werden.

Klar fester tendierten auch GVC Holdings mit plus 7,07 Prozent, sowie Fresnillo mit einem Anstieg um 2,20 Prozent. Royal Bank of Scotland büßten hingegen 2,40 Prozent an Wert ein.

