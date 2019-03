Fußball: ÖFB-Europacup-Bilanz gegen Italien negativ, „Bullen“ im Plus

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA308 vom 05.03.2019 muss im dritten Absatz bei der Gesamtbilanz richtig heißen: ... 48 Niederlagen (nicht: 50) --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - So negativ die Italien-Bilanz der österreichischen Fußballclubs im Europacup auch ausfällt, die Quote von Red Bull Salzburg kann sich vor dem ersten Europa-League-Duell mit Napoli am Donnerstag mehr als sehen lassen: Sechs Spiele gegen italienische Vereine haben die „Bullen“ absolviert und dabei drei Siege und zwei Remis geholt.

Die einzige Niederlage gab es in der Vorsaison mit einem 2:4 auswärts bei Lazio Rom, dennoch stieg Salzburg dank eines 4:1-Heimerfolgs noch ins Halbfinale der Europa League auf. Betrachtet man alle rot-weiß-roten Teams, gab es für die ÖFB-Vertreter in 81 Spielen nur 15 Siege und 18 Unentschieden, in 43 K.o.-Duellen setzten sich die österreichischen Clubs nur zehnmal durch. Erst im Februar war Rapid im EL-Sechzehntelfinale mit zwei Niederlagen (0:1, 0:4) an Inter Mailand gescheitert.

~ Europacup-Gesamtbilanz Österreich gegen Italien: 81 Spiele - 15 Siege, 18 Unentschieden, 48 Niederlagen (Torverhältnis 83:165); 10:33 in K.o.-Duellen

1955/56 Meistercup/2.Rd.: Rapid - AC MILAN 1:1(h), 2:7(a) 1957/58 Meistercup/1.Rd.: Rapid - AC MILAN 1:4(a), 5:2(h),

Entscheidungsspiel 2:4 (Zürich) 1958/59 Meistercup/1.Rd.: SPORTCLUB - Juventus 1:3(a), 7:0(h) 1961/62 Cupsieger/2.Rd.: Rapid - AC FIORENTINA 1:3(a), 2:6(h) 1971/72 UEFA-Cup/3.Rd.: Rapid - JUVENTUS TURIN 0:1(h), 1:4(a) 1971/72 Cupsieger/2.Rd.: Austria - TORINO 0:1(a), 0:0(h) 1973/74 UEFA-Cup/1.Rd.: ADMIRA - Inter Mailand 1:0(h) 1:2(a) 1973/74 Cupsieger/2.Rd.: Rapid - AC MILAN 0:0(a), 0:2(h) 1983/84 UEFA-Cup/1.Rd.: STURM GRAZ - Hellas Verona 2:2(a), 0:0(h) 1983/84 UEFA-Cup/3.Rd.: AUSTRIA - Inter 2:1(h), 1:1(a) 1985/86 UEFA-Cup/2.Rd.: Lask - INTER MAILAND 1:0(h), 0:4(a) 1986/87 UEFA-Cup/VF: FC TIROL - AC Torino 0:0(a), 2:1(h) 1990/91 UEFA-Cup/1.Rd.: Rapid - INTER MAILAND 2:1(h), 1:3 n.V.(a) 1990/91 UEFA-Cup/3.Rd.: Admira - FC BOLOGNA 3:0(h), 0:3(a),5:6 i.E. 1990/91 Cupsieger/2.Rd.: Austria - JUVENTUS 0:4(h), 0:4(a) 1992/93 UEFA-Cup/1.Rd.: Innsbruck - AS ROMA 1:4(h), 0:1(a) 1993/94 UEFA-Cup/Finale: SV Salzburg - INTER 0:1(h), 0:1(a) 1994/95 CL-Gruppe: Salzburg - AC Milan 0:3(a), 0:1(h) * 1994/95 UEFA-Cup/2.Rd.: GAK - INTER 0:1(a), 1:0(h),4:5 i.E. 1994/95 UEFA-Cup/3.Rd.: Admira/Wacker - JUVENTUS 1:3(h), 1:2(a) 1996/97 CL-Gruppe: Rapid - Juventus 1:1(h), 0:5(a) 1997/98 UEFA-Cup/3.Rd.: Rapid - LAZIO ROM 0:2(h), 0:1(a) 1998/99 CL-Gruppe: Sturm Graz - Inter 0:1(a), 0:2(h) 1999/00 UEFA-Cup/3.Rd.: Sturm Graz - AC PARMA 1:2(a), 3:3 n.V.(h) 2000/01 UEFA-Cup/1.Rd.: FC TIROL - AC Fiorentina 3:1(h), 2:2(a) 2001/02 UEFA-Cup/2.Rd.: FC Tirol - AC FIORENTINA 0:2(a), 2:2(h) 2002/03 UEFA-Cup/3.Rd.: Sturm - LAZIO ROM 1:3(h), 1:0(a) 2003/04 UEFA-Cup/1.Rd.: SV SALZBURG - Udinese 0:1(h), 2:1(a) 2003/04 UEFA-Cup/2.Rd.: SV Salzburg - AC PARMA 0:4(h), 0:5(a) 2004/05 UEFA-Cup/VF: Austria - PARMA 1:1(h), 0:0(a) 2005/06 CL-Gruppe: Rapid - Juventus 0:3(a), 1:3(h) 2006/07 UEFA-Cup/1.Rd.: Pasching - LIVORNO 0:2(a), 0:1(a) 2009/10 EL-Gruppe: Salzburg - Lazio Rom 2:1(a), 2:1(h) 2010/11 EL-Quali/Play-off: Sturm - JUVENTUS 1:2(h), 0:1(a) 2010/11 EL-Gruppe: Salzburg - Juventus 1:1(h), 0:0(a) 2016/17 EL-Gruppe: Rapid - Sassuolo 1:1(h), 2:2(a) 2016/17 EL-Gruppe: Austria - AS Roma 3:3(a), 2:4(h) 2017/18 EL-Gruppe: Austria - AC Milan 1:5(h), 1:5(a) 2017/18 EL-Viertelfinale: SALZBURG - Lazio Rom 2:4(a), 4:1(h) 2018/19 EL, 1/16-Finale: Rapid - INTER MAILAND 0:1(h), 0:4(a) 2018/19 EL-Achtelfinale: SSC Napoli - Salzburg

* = Punkte des Spiels in Mailand wurden Milan aberkannt ~