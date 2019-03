Wiener Börse lässt ATX-Zusammensetzung unverändert

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat bei ihrer heutigen halbjährlichen Überprüfung der Zusammensetzung der Indizes keine Änderungen am Leitindex ATX vorgenommen. Weitere Benchmarks wie ATX five oder ATX prime bleiben ebenfalls unverändert, teilte die Börse am Dienstagabend mit. Der ATX enthält die 20 liquidesten Aktien der Wiener Börse, unter anderem Erste Group, OMV, RBI und voestalpine.

Die nächste Kontrolle der Zusammensetzung ist für 3. September 2019 angesetzt. Als Entscheidungsgrundlage für eine Indexaufnahme dienen der tägliche Durchschnittsumsatz sowie die Streubesitzkapitalisierung der Unternehmen.

