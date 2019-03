Doping: Langläufer Dürr festgenommen 2 - BK-Ermittler bestätigte

Innsbruck (APA) - Auch der leitende Ermittler des Bundeskriminalamtes, Dieter Csefan, hat am Dienstag gegenüber dem ORF-Fernsehen die Festnahme von Johannes Dürr bestätigt. Wegen des Verdachts des schweren Betrugs und des Sportbetrugs sei eine Festnahmeanordnung erlassen worden, sagte Csefan in der am Dienstagabend ausgestrahlten Sportsendung. Wegen der laufenden Ermittlungen könne er keine weiteren Angaben machen.

Die in Österreich und Deutschland sichergestellten Spuren würden nun ausgewertet, erklärte der Ermittler. Er glaubt, dass in den nächsten Wochen neue Erkenntnisse generiert und weitere Sportler identifiziert würden.

Der Biathlet Simon Eder sagte gegenüber der Tageszeitung „Die Presse“ (Mittwoch-Ausgabe), ihm sei vor längerer Zeit „etwas angeboten“ worden. „Ich bin mit der Sache sofort zum BKA, auch die Polizei und der ÖSV wurden informiert. Ich wurde als Zeuge geladen und habe ausgesagt“, schilderte der Biathlet. „Es hat mit der aktuellen Doping-Causa zu tun, die Spur hat letztlich nach Erfurt geführt. Das war damals noch gar nicht absehbar.“