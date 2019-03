US-Anleihen tendieren kaum bewegt

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag zuletzt nur wenig verändert präsentiert. Die Aussicht auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum in China und ein damit verbundenes mögliches Abflauen der Weltwirtschaft verlieh den Kursen keinen Auftrieb. Die politische Führung in Peking hatte am Morgen das schwächste Wachstum seit fast 30 Jahren in Aussicht gestellt.

Konjunkturdaten aus den USA waren besser als gedacht. So hatte sich die Stimmung der Dienstleister im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der Dienstleistungssektor ist für über drei Viertel der Wirtschaftsleistung der USA verantwortlich. Die Daten zeigten, dass Zweifel am Wirtschaftswachstum in den USA unangebracht seien, kommentierte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,55 Prozent. Fünfjährige Papiere stagnierten auf 99 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,53 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen rückten um 1/32 Punkte auf 99 6/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,72 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 3/32 Punkte auf 98 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,08 Prozent.