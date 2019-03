Graz richtet Schutzzonen in zwei Parks vor allem gegen Dealer ein

Graz (APA) - In Graz werden in der Nacht auf Mittwoch ab Mitternacht in zwei Parks Schutzzonen eingerichtet, vorerst auf sechs Monate befristet. Die Polizei kann Wegweisungen und Betretungsverbote aussprechen. Die Maßnahme richtet sich der Landespolizeidirektion zufolge vor allem gegen Drogenhandel. Andere Städte wie Innsbruck, Salzburg oder Linz hätten mit einem solchen Schritt gute Erfahrungen gemacht.

Geplant ist eine verstärkte Polizeipräsenz im Volksgarten und im Metahofpark. Auffällige Personen können mit einem einmonatigen Betretungsverbot belegt werden. Wird ein solches verhängt, dürfen die Betreffenden den genau definierten Parkbereich 30 Tage lang nicht betreten. So lange werden auch die Daten gespeichert. Verstößt eine Person dagegen, droht nach dem Verwaltungsgesetz eine Geldstrafe von bis zu 500 Euro. Die Schutzzonen wurden an den Zugängen zu den Parks in laminierten Kundmachungen gekennzeichnet. Die Maßnahme soll laufend evaluiert werden.