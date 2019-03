New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörsen haben sich am Dienstag kaum vom Fleck bewegt und leicht schwächer geschlossen. Der Dow Jones fiel um 13,02 Einheiten oder 0,05 Prozent auf 25.806,63 Zähler.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index gab um 3,16 Punkte (minus 0,11 Prozent) auf 2.789,65 Zähler ab. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index verlor 1,21 Einheiten oder 0,02 Prozent auf 7.576,36 Zähler.

Freundliche Konjunkturdaten konnten nicht nachhaltig stützen. Die Stimmung der Dienstleister in den USA hatte sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Auch Daten vom Häusermarkt waren besser als gedacht.

