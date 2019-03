Eishockey: Komarek viertbester Scorer in schwedischer SHL

Malmö (APA) - Konstantin Komarek hat am Dienstag in der schwedischen Eishockey-Liga SHL aufgetrumpft. Der österreichische Teamstürmer bereitete beim 7:1-Heimsieg der Malmö Redhawks gegen Mora vier Tore vor. In der Topliga von Weltmeister Schweden liegt Komarek damit nach 45 Spielen mit 37 Punkten (12 Tore, 25 Assists) auf Rang vier der Scorerwertung.