New York (APA) - Der Handel an den US-Börsen ist am Dienstag nicht so recht in Schwung gekommen. Der Dow Jones fiel um 13,02 Einheiten oder 0,05 Prozent auf 25.806,63 Zähler. Ende Februar hatte der Dow bei 26.241,42 Einheiten sein Hoch heuer erreicht. Nun scheint ihm die Luft auszugehen.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index gab um 3,16 Punkte (minus 0,11 Prozent) auf 2.789,65 Zähler ab. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index verlor 1,21 Einheiten oder 0,02 Prozent auf 7.576,36 Zähler.

Freundliche Impulse von besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten erwiesen sich nicht als nachhaltig. Die Stimmung der Dienstleister in den USA hatte sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Auch Daten vom Häusermarkt waren besser als gedacht.

Bei den Einzelwerten verloren die Aktien von Salesforce rund ein Prozent. Nach einem kräftigen Wachstum im Schlussquartal 2018 hatte der US-Softwarehersteller mit seinem Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht.

Für die Anteilsscheine der Einzelhändler Target (plus 4,6 Prozent) und Kohl‘s (plus 7,3 Prozent) ging es indes steil bergauf. Beide hatten mit ihren Gewinnzielen für 2019 die Analystenerwartungen übertroffen. Im Dow profitierten davon auch Walmart mit plus 0,5 Prozent.

Die Titel des Elektroautobauers Tesla setzen ihre Talfahrt fort mit einem Minus von über drei Prozent. Zwischenzeitlich waren sie über vier Prozent abgesackt. Hier belasteten Berichte über Probleme mit den chinesischen Behörden im Zusammenhang mit dem als Hoffnungsträger geltenden Model 3. Es soll dort noch im März auf den Markt kommen.

