Diskussion um Stadtpolizei in Linz

Linz (APA) - Die Linzer ÖVP wünscht sich eine eigene Stadtpolizei. Das ist aber in den Statutarstädten verfassungsrechtlich nicht erlaubt. Die ÖVP wird deshalb in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag einen Antrag auf Änderung der Verfassung an den Bund einbringen. Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) sieht keine Notwendigkeit dafür und betont, dass das Gewaltmonopol allein die Bundespolizei hat.

„Wir brauchen keinen zusätzlichen Polizei-Wachkörper, die Polizei arbeitet hervorragend, obwohl in Linz 160 Dienstposten unbesetzt sind“, sagte Luger im APA-Gespräch. Er wünscht sich als Bürgermeister einer Statutarstadt allerdings die gleichen Rechte und Kompetenzen wie ein Bezirkshauptmann. Dieser erhalte als Teil der mittelbaren Bundesverwaltung Informationen und sei in die Arbeit eingebunden, er, Luger, hingegen nicht.

Die ÖVP will den Linzer Ordnungsdienst zur Stadtpolizei „upgraden“ lassen, wie sich Klubobmann Martin Hajart in einer Pressekonferenz am Dienstag äußerte. Dies solle ohne Aufsplitterung der Kompetenzen über die Bundespolizei gehen. Eine Stadtpolizei hätte gegenüber der „Hilfslösung“ Stadtwache wesentlich weiter gehende Kompetenzen, könnte die Bundespolizei bestmöglich bei ihrer Tätigkeit unterstützen und einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit in Linz leisten, argumentierte er. Klar sei, dass Rekrutierung und Ausbildung der künftigen Mitarbeiter im Vergleich zum Ordnungsdienst geändert werden müssten, betonte Hajart. Denn dafür brauche es ausgebildete Polizeibeamte.

Die FPÖ, die einst den Ordnungsdienst initiiert hat, hält diesen offenbar für ausreichend. Eine Stadtpolizei wäre eine „Luxusvariante“ und „wer Luxus will, muss ihn sich leisten können“, so Vizebürgermeister Detlef Wimmer. Für ihn stellt sich zudem die Frage nach dem Mehrwert, denn die Aufgabenteilung zwischen Polizei und Ordnungsdienst habe sich mittlerweile sehr gut eingespielt.

Die Grünen lehnen eine Stadtpolizei ebenso ab wie den bestehenden Ordnungsdienst. „Eine stadteigene Parallelpolizei unter der Aufsicht eines Bürgermeisters mit Sheriff-Ambitionen“ sei völlig fehl am Platz, so Gemeinderätin Alexandra Schmid. Sie würde lieber „über die Abschaffung der Stadtwache als über eine neuerliche Aufwertung“ diskutieren.

Zumindest in der Uniformfarbe wird der Ordnungsdienst allerdings einen Schritt Richtung Polizei machen, denn ab April tragen die Stadtwache-Mitarbeiter blau. Die roten Jacken und schwarzen Hosen haben ausgedient. Eine Signalfarbe habe sich für die Tätigkeit des Ordnungsdienstes als ungünstig erwiesen, erklärte Geschäftsführer Mario Gubesch in einer Presseaussendung.