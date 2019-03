Biathlon: Österreich mit bisher 16 WM-Medaillen, davon zweimal Gold

Östersund (APA) - Österreichs Biathleten haben in der WM-Historie bisher 16 Medaillen geholt, zwei davon in Gold und fünf in Silber. Bei den vergangenen Titelkämpfen 2017 in Hochfilzen hat Simon Eder für zwei Bronzemedaillen gesorgt, wobei er die in der Staffel zusammen mit Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard und Dominik Landertinger errungen hat. Auf einen WM-Titel wartet Rot-Weiß-Rot seit mittlerweile zehn Jahren.

~ Die bisher 16 WM-Medaillen für Österreich im Biathlon:

Gold (2): Wolfgang Rottmann (Einzel) 2000 in Oslo Dominik Landertinger (Massenstart) 2009 in Pyeongchang

Silber (5): Franz Schuler (Sprint) 1986 in Oslo Ludwig Gredler (Einzel) 2000 in Oslo Christoph Sumann (Massenstart) 2009 in Pyeongchang Herren-Staffel (Daniel Mesotitsch, Simon Eder, Dominik Landertinger, Christoph Sumann) 2009 in Pyeongchang Dominik Landertinger (Einzel) 2016 in Oslo

Bronze (9): Alfred Eder (Sprint) 1983 in Antholz Andrea Grossegger (Sprint) 1984 in Chamonix Alfred Eder (Einzel) 1986 in Oslo Ludwig Gredler (Einzel) 1997 in Osrblie Herren-Staffel (Daniel Mesotitsch, Fritz Pinter, Wolfgang Rottmann, Christoph Sumann) 2005 in Hochfilzen Christoph Sumann (Einzel) 2011 in Chanty-Mansijsk Simon Eder (Einzel) 2016 in Oslo Herren-Staffel(Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger) 2017 in Hochfilzen Simon Eder (Massenstart) 2017 in Hochfilzen ~