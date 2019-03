Formel 1: Kalender 2019 - 21 Rennen von März bis Dezember

Wien (APA) - Die Formel-1-WM-Saison 2019 beginnt am 17. März in Melbourne in Australien und endet am 1. Dezember in Abu Dhabi. Wie 2016 und 2018 umfasst der Kalender auch in diesem Jahr 21 Rennen. Der Österreich-Grand-Prix in Spielberg ist am 30. Juni an der Reihe. Das 1.000. Rennen in der Königsklasse findet davor im April in Shanghai statt.

~ Der Formel-1-WM-Kalender 2019:

Datum GP von Ort Runden Kurslänge Beginnzeit*

17. März Australien Melbourne 58 5,303 km 6.10 31. März Bahrain Sakhir 57 5,412 km 17.10 14. April China Shanghai 56 5,451 km 8.10 28. April Aserbaidschan Baku 51 6,003 km 14.10 12. Mai Spanien Barcelona 66 4,655 km 15.10 26. Mai Monaco Monte Carlo 78 3,337 km 15.10 9. Juni Kanada Montreal 70 4,361 km 20.10 23. Juni Frankreich Le Castellet 53 5,842 km 15.10 30. Juni Österreich Spielberg 71 4,318 km 15.10 14. Juli Großbritannien Silverstone 52 5,891 km 15.10 28. Juli Deutschland Hockenheim 67 4,574 km 15.10 4. August Ungarn Budapest 70 4,381 km 15.10 1. September Belgien Spa-Franc. 44 7,004 km 15.10 8. September Italien Monza 53 5,793 km 15.10 22. September Singapur Singapur 61 5,063 km 14.10 29. September Russland Sotschi 53 5,848 km 13.10 13. Oktober Japan Suzuka 53 5,807 km 7.10 27. Oktober Mexiko Mexiko-Stadt 71 4,304 km 20.10 3. November USA Austin 56 5,513 km 20.10 17. November Brasilien Sao Paulo 71 4,309 km 18.10 1. Dezember Abu Dhabi Abu Dhabi 55 5,554 km 14.10

* = alle Zeiten MEZ bzw. MESZ