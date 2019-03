Europas Leitbörsen zur Eröffnung wenig bewegt erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten ist auch am Aschermittwoch zunächst mit einem trägen Handel zu rechnen. Der Euro-Stoxx-50 wurde rund eine Stunde vor Handelsbeginn um 0,12 Prozent tiefer indiziert. In London deutete sich beim FTSE-100 ein Minus von 0,09 Prozent auf 7.176 Punkten an.

Als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte der X-DAX ebenfalls ein moderates Minus von 0,06 Prozent auf 11.614 Punkte. Damit setzt sich der eher lustlose Kursverlauf der vergangenen beiden Tage fort. Schon seit Freitag bewegt sich der Dax in einer recht engen Spanne um die Marke von 11.600 Zählern, nachdem er in den Wochen zuvor kräftig gestiegen war. „Der DAX bleibt auf Richtungssuche“, sagte Analyst Christian Schmidt von der Helaba. Nachdem der deutsche Leitindex seit Jahresbeginn zurück zum höchsten Niveau seit November gefunden hat, befürchten Experten nun ein Auslaufen der jüngsten Rally. Laut Schmidt schicken bestimmte charttechnische Indikatoren sich an, gen Süden zu kippen.

Die Marktteilnehmer ließen sich derzeit nicht mehr aus der Reserve locken, befürchtet auch Anlagestratege Christoph Geyer von der Commerzbank. Dies zeige sich an den rückläufigen Umsätzen an der Börse.

Zum Handelsstreit zwischen den USA und China, dem wesentlichen Impulsgeber für die Weltbörsen, gibt es zunächst nichts Neues. Die Blicke der Marktakteure richten sich bereits auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank, das sogenannte Beige Book, am Abend mitteleuropäischer Zeit. Zuletzt hatte es gemischte Konjunktursignale in den USA gegeben.

Unternehmensseitig füllt sich zur Wochenmitte die Agenda der Berichtssaison: Der deutsche Chemikalienhändler Brenntag will nach einem Umsatz- und Ergebnisplus im vergangenen Jahr die Dividende für die Aktionäre erhöhen. Auch im laufenden Jahr peilt Brenntag einen Zuwachs beim operativen Ergebnis an.

