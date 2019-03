Tokio (APA/AFP) - Mehr als 100 Tage nach seiner Festnahme in Japan ist der Automanager Carlos Ghosn wieder auf freiem Fuß. Der frühere Chef der Autobauer Renault und Nissan hat das Gefängnis in Tokio am Mittwoch verlassen, wie japanische Medien berichteten. Das zuständige Gericht in Tokio hatte am Dienstagabend die Freilassung des 64-Jährigen gegen Zahlung einer Kaution genehmigt.

