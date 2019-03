Belcea Quartet bringt Beethoven-Zyklus in den Grazer Musikverein

Graz (APA) - Mit einem umfangreichen Beethoven-Projekt ist das renommierte Belcea Quartet im Grazer Musikverein zu Gast. Die vier Musiker werden in dieser und der kommenden Saison alle Streichquartette des Komponisten im Rahmen des Kammermusik-Zyklus‘ aufführen. Den Beginn macht ein Konzert am 14. März, bei dem drei Werke aus ganz verschiedenen Schaffensperioden gespielt werden.

„Seit vielen Jahrzehnten zählt das Werk Beethovens zur wichtigsten Säule des Programms und somit zur Pflege des klassischen Konzertrepertoires im Musikverein“, betonte Musikvereins-Chef Michael Nemeth im APA-Gespräch. Schon in den Anfängen habe der Musikverein als wichtige Aufführungsstätte von Beethovens und im Besonderen seiner Symphonien gegolten. „In den vergangenen Jahrzehnten etablierte sich unser hochkarätig besetzter Kammermusikzyklus zu einem Zentrum für Kammermusikliebhaber. Im Hinblick auf das Beethoven-Jahr 2020 und das 200-jährige Jubiläum seiner Ernennung zum Ehrenmitglied 2021 wird das international gefeierte Belcea Quartet alle Streichquartette in dieser und der kommenden Saison interpretieren“, erläuterte Nemeth.

Das Programm des ersten Abends (ein zweites Konzert gibt es heuer noch am 6. Juni) ist geprägt von einer gewissen Dramatik. Das erste Quartett (Nr.3, op.18/3) ist ein überschäumendes Auflehnen gegen die Stilkonventionen der Zeit und seinen Lehrer Joseph Haydn. Aus einer ganz anderen Stimmung heraus entstand das zweite Quartett (Nr.11, op.95), das an diesem Abend zu hören sein wird. Es wurde komponiert, nachdem Beethoven mit einem Heiratsantrag gescheitert war und spiegelt seine Seelenqualen wider. „Heiliger Dankgesang“ nennt sich das dritte Quartett (Nr.15, op.132) und beschreibt die Dankbarkeit eines von schwerer Krankheit Geheilten.

Mit diesen drei Werken beginnt das Belcea Quartet seinen Zyklus, der alle 16 Streichquartette Beethovens umfassen wird. Die Formation wurde 1994 am Royal College of Music in London gegründet und besteht aus Corina Belcea (Violine), Krzysztof Chorzelski (Bratsche), Axel Schacher (Violine) und Antoine Lederlin (Violoncello). In dieser und der kommenden Spielzeit ist das Quartett „in residence“ beim Grazer Musikverein.

(S E R V I C E - Konzert Belcea Quartet im Grazer Musikverein am 14. März und 6. Juni 2019. http://musikverein-graz.at)