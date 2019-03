Andritz - Baader bestätigt „Buy“-Votum und Kursziel von 55 Euro

Graz (APA) - Die Analysten der Baader Bank haben sowohl ihr Kursziel von 55 Euro als auch ihre Kaufempfehlung „Buy“ für die Aktien des steirischen Anlagenbauers Andritz bestätigt. Der Baader-Experte Peter Rothenaicher stufte die von Andritz vorgelegten Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 als solide und im Rahmen der Erwartungen ein.

Der Auftragseingang im 4. Quartal des abgelaufenen Jahres wurde als sehr stark bewertet. Der Ausblick auf das Jahr 2019 sei zudem zuversichtlich.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Wertpapierexperten 2,34 Euro für 2018, sowie 2,97 bzw. 3,23 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,55 Euro für 2018, sowie 1,70 bzw. 1,80 Euro für 2019 bzw. 2020.

Am Mittwochvormittag tendierte das Wertpapier des Anlagenbauers an der Wiener Börse mit plus 0,9 Prozent bei 45,00 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

