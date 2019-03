Faschingsdienstag: 15 Autofahrer im Ländle aus dem Verkehr gezogen

Bregenz/Bludenz/Feldkirch (APA) - Bei einer Schwerpunktaktion der Vorarlberger Polizei sind am Faschingsdienstag in Vorarlberg acht betrunkene und sieben durch Drogen beeinträchtigte Autofahrer geschnappt worden. Insgesamt zehn Lenker mussten ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Drei Pkw-Fahrer waren überhaupt ohne Lenkerberechtigung unterwegs.

Kontrolliert haben 23 Beamte in den Bezirken Bludenz und Feldkirch von 16.00 Uhr bis 2.45 Uhr des Folgetages, teilte die Polizei mit. Von den acht betrunkenen Autolenkern wiesen fünf einen Alkoholwert von über 0,8 Promille auf. Insgesamt wurden 362 Alko-Vortests durchgeführt. Weitere 23 Personen wurden auf Suchtmittel untersucht. Einem Fahrzeug wurden wegen technischer Mängel die Kennzeichen abgenommen. Insgesamt 18 Anzeigen wurden wegen verschiedener Verwaltungsübertretungen und Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz erstattet. Zudem wurden 32 Organmandate wegen verschiedener Verwaltungsübertretungen ausgestellt. In drei Fällen fanden die Polizisten Marihuana in den angehaltenen Autos.