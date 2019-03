60 Jahre „Alvin und die Chipmunks“ - Stern auf „Walk of Fame“

Los Angeles (APA/dpa) - Seit 60 Jahren gibt es „Alvin und die Chipmunks“, nun werden Hollywoods Streifenhörnchen mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ geehrt. Am 14. März soll das Musiker-Produzenten-Paar Ross Bagdasarian und Janice Karman die Plakette enthüllen, wie die Betreiber der berühmten Flaniermeile am Dienstag mitteilten.

In der Sparte Fernsehen wird damit der 2657. Stern auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood verliehen. Bagdasarians Vater, ein Sänger und Songschreiber, hatte die Streifenhörnchen-Musikgruppe „Alvin and The Chipmunks“ erstmals 1958 auf der Platte „The Chipmunk Song“ singen lassen. Für deren Piepsstimmen wurde sein eigener Gesang einfach schneller abgespielt.

Inzwischen sind Alvin und seine schrillen Streifenhörnchen-Gefährten Simon und Theodore durch Cartoons, Fernsehserien und Spielfilme weltweit bekannt. Allein der vierte Animations- und Realfilm „Alvin und die Chipmunks: Road Chip“ (2015) spielte etwa 235 Millionen Dollar ein. Seit 2015 ist zudem die Animationsserie „Alvinnnn!!! und die Chipmunks“ im Fernsehen zu sehen.