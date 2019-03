Skeleton: Flock in ersten WM-Trainings mit Rückstand

Whistler (APA) - Skeleton-Europameisterin Janine Flock hat nach einer Erkrankung und drei verpassten Weltcup-Rennen in den ersten WM-Trainingsfahrten in Whistler noch Probleme bekundet. „Die ersten Trainings waren sehr schmerzhaft“, sagte die 29-jährige.

Sie habe blaue Oberarme und blaue Oberschenkel, „weil ich zwar mit viel Spaß, aber doch noch etwas unkontrolliert unterwegs bin und deshalb mehrmals harte Bekanntschaft mit der Bande gemacht habe“, erklärte die Tirolerin vor den jeweils zwei WM-Läufen auf der Hochgeschwindigkeitsbahn am Donnerstag und Freitag (jeweils 21.30 und 23.00 Uhr/live ORF Sport +). Die Damen sind demnach mit mehr als 140 km/h unterwegs.

„Zeitlich bin ich von den Besten noch weit weg, deshalb konzentriere ich mich ganz auf mich, auf meine Verbesserungsmöglichkeiten im Rahmen dessen, was mein Körper nach der langen Krankheit hergibt“, sagte die Olympia-Vierte in einer Aussendung. Flock hatte erst in der Vorwoche wieder mit leichtem Training begonnen.