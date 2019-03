Doping: Dürr enthaftet - Er soll laut StA. bis zuletzt gedopt haben

Innsbruck (APA) - Der Langläufer Johannes Dürr, der im Zuge des während der Nordischen WM in Seefeld aufgeflogenen Blutdopingskandal am Dienstag in Innsbruck festgenommen worden war, soll seit Jahren und bis zuletzt Eigenblutdoping betrieben haben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Mittwoch mit. Dürr habe diesbezüglich laut der Anklagebehörde ein Geständnis abgelegt.

Weiterhin in Abrede stellte der Langläufer jedoch, andere an den deutschen Sportmediziner Mark S. vermittelt zu haben. Dürr wurde nach der Vernehmung noch in den späten Dienstagabendstunden wieder enthaftet, da laut Staatsanwaltschaft nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht anzunehmen ist, „dass er auf freiem Fuß die Ermittlungen beeinträchtigen würde“.