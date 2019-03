Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis gibt nach

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Mittwochvormittag schwächer gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 65,39 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 65,86 Dollar.

Am Vorabend war gemeldet worden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der US-Ölreserven um 7,29 Millionen Barrel registriert hat. Auch bei den offiziellen Daten, die am Nachmittag auf dem Programm stehen, rechnen Analysten mit einem Anstieg der US-Ölreserven. Allerdings wird hier nur mit einem Zuwachs um 1,45 Millionen Barrel gerechnet. Sollten die offiziellen Regierungsdaten von den Markterwartungen abweichen, könnte dies die Ölpreise deutlich bewegen.

Die Rohstoffexperten der Commerzbank erwarten im Laufe des Tages weiter Gegenwind für die Ölpreise. Einem stärkeren Preisrückgang stünden allerdings die Produktionskürzungen der OPEC und anderen wichtigen Öl exportierenden Ländern sowie unfreiwillige Produktionsausfälle entgegen, wie die Commerzbank-Analysten in ihrem Tageskommentar zu den Rohstoffmärkten schreiben.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag auf 64,98 Dollar pro Barrel gesunken. Am Montag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 64,86 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich ebenfalls mit tieferer Tendenz. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.286,60 Dollar (nach 1.287,91 Dollar am Dienstag) gehandelt.